Bilim adamları endişeli! Bir virüs daha keşfedildi

Dünya'da koronavirüsün etkileri sürerken, bilim insanları Çin'de domuzlardan insanlara geçebilen yeni bir grip virüsü keşfetti.

Bilim insanları yeni virüsünde tıpkı koronavirüs gibi kişiden kişiye kolayca geçebildiği için yeni bir pandemiye neden olmasından dolayı endişe ediyorlar.

Bilim insanları, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsün 2009'da görülen domuz gribi virüsüyle benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Yine de domuz gribi aşısının bu virüsün yayılmasını engellemede ne denli etkili olduğu ise kesin olarak bilinemiyor.