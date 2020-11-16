Bilim adamları duyurdu! Dünya'nın yörüngesine girdi

Dünya'ya yaklaşmakta olan bir gök cisminin izlediği yörüngenin simülasyonunu oluşturan bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını açıklamış, bir gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olacağı bu açıklamayla belli olmuştu.

Spacecom'da yer alan habere göre, '2020 SO' adlı gök cismi, Dünya'nın yörüngesine girdi. Bilim dünyası tarafından 'Mini Ay' olarak da isimlendirilen cisim kısa südrediğine de olsa gezegenimizin yörüngesinde kalacak.

Bilim insanları yapılan hesaplamalar kapsamında 2020 SO'nun 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında döneceğini bildiriyor.

2020 SO Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Bilim insanları 2020 SO'nun gezegenimiz için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.