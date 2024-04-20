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Teknoloji Bilim adamları bir balinayla konuştuklarını iddia etti!
Teknoloji

Bilim adamları bir balinayla konuştuklarını iddia etti!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 17:46:00 -
Bilim adamları bir balinayla konuştuklarını iddia etti!

Araştırmacılar balinaları inceleyerek, gelecekte insanların alabileceği herhangi bir dünya dışı sinyale karşı filtreler geliştirmeyi umut ediyor.

Araştırmacılar balinaları inceleyerek, gelecekte insanların alabileceği herhangi bir dünya dışı sinyale karşı filtreler geliştirmeyi umut ediyor.

ABD Dünya Dışı Zeka Arayışı Enstitüsü (SETI) bilim insanları, Alaska'da bir kambur balinayla konuştuklarını ve bunun uzaylılarla iletişim kurmak için bir örnek olabileceğini iddia etti. Balinaların sular altında binlerce kilometre yol katederek birbirleriyle konuşmalarına olanak tanıyan karmaşık sesler çıkardıkları biliniyor. Araştırmacılar daha önce çeşitli balina popülasyonlarının kendilerini su altında sürekli gelişen, ritmik ve uzun şarkılar söylemeye kaptırdıklarını kaydetmişlerdi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Fred Sharpe, "Kambur balinalar son derece zeki; karmaşık sosyal sistemlere sahip, balık yakalamak için baloncuklardan ağlar gibi aletler yapan ve hem şarkılarla hem de sosyalleşme amaçlı seslerle kapsamlı bir şekilde haberleşen canlılar" diye açıkladı.

Çalışmanın bir diğer yazarı Lisa Walker, New York Post'a "Dilleri karmaşık. Bağırıyor, gümlüyor, inliyor ve ciyaklıyorlar. Ses çıkarışları büyüleyici. Bu seslerin anlamını çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Bilim insanları bu çalışmada, kambur balinaların su altında kaydedilmiş sesleri Alaska kıyılarındaki diğer balinalara dinletti. Araştırmacılar, çoğu balina kaydedilen çağrıları görmezden gelirken, içlerinden birinin (Twain adlı bir dişi) yaklaşık 20 dakika boyunca sesleri taklit ederek bilim insanlarının teknesinin etrafında döndüğünü tespit etti.
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Araştırmacılar kaydedilen çağrının anlamından tam olarak emin değil ancak balinaların birbirlerini çağırmak için kullandıkları bir tür "iletişim çağrısı" olduğundan şüpheleniyorlar.

Dr. Walker, "Bu sadece bizim merhaba dememiz, onun merhaba diye karşılık vermesi ve bizim tekrar merhaba dememiz olabilir" diyor.

Çalışmanın baş yazarı Brenda McCowan şunları söyledi:

"Bunun insanlar ve kambur balinalar arasında onların 'dilinde' gerçekleşen ilk iletişimsel etkileşim olduğuna inanıyoruz"

Bilim insanları halihazırda dünya dışı varlıkların iletişim kurmakla ilgileneceklerini ve mesajlarını insanların almasını hedefleyeceklerini varsayıyor.

Araştırmacılar bu varsayımın kambur balinaların davranışlarıyla "kesinlikle desteklendiğini" söylüyor.

Bilim insanları balinalarda olduğu gibi insan dışı zeki iletişim sistemlerini inceleyerek, alabilecekleri herhangi bir dünya dışı sinyalde kullanabilecek filtreler geliştirmeyi umuyorlar.

Son bulgular, balinalar ve diğer etkileşimli insan dışı türlerle deneysel konuşma yapmak için etkili bir şekilde tasarlanmış banttan oynatılan çağrıların kullanılabileceğine de işaret ediyor.

Odatv

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