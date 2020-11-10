Bilim adamları başardı! Beyin geçmiş zamana ışınlandı

University College London'dan (UCL) nörobilimciler, "hafızanın iç işleyişini ve GPS’ini" daha iyi kavramak için fareler üzerinde deneyler gerçekleştiriyor.

Hakemli bilimsel dergi Cell’de yayımlanan çığır açacak çalışma, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusa lazer ışınları gönderilebileceğini ve böylelikle konum hücrelerinin (place cells) uyarılabileceğini gösterdi.

Çevrenin konumu hafızada saklanıyor

Daily Star’ın haberine göre bu konum hücreleri, hayvan veya insan gibi akıllı bir varlığın yeni bir çevreye girmesiyle aktive oluyor ve o çevrenin konumunu hafızada tutuyor.

Fare zihinsel olarak ilk konuma 'ışınlandı'

Bu ilk konumdaki fareleri alıp başka bir konuma taşıyan araştırmacılar, ilk konumu hafızada depolayan konum hücrelerini etkinleştirmek için lazer ışınları kullandı. Böylece araştırmacılar, farelere ödül verildiği konumun anısını yeniden etkinleştirmeyi başardı ve hayvanlar zihinsel olarak ilk konuma 'ışınlanmış' oldu.

Alzheimer gibi hafıza hastalıkları için umut

İşlemin ardından farelerin yeniden şekerli su arayışına girdiği tespit edildi. Çünkü hayvanlar, ikinci değil, ilk konumda olduklarını zannediyorlardı. Bulgular, anıların nasıl depolandığına dair daha derin bir kavrayışı bilim insanlarının gözlerinin önüne serdi. UCL’deki bilim insanları, bu sayede hafızayı etkileyen bunama ve Alzheimer gibi hastalıklar için yeni tedaviler geliştirebilecekleri düşüncesinde.