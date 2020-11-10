  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bilim adamları başardı! Beyin geçmiş zamana ışınlandı
Teknoloji

Bilim adamları başardı! Beyin geçmiş zamana ışınlandı

Bilim insanları bir beynin lazerle uyarılarak geçmiş anılara gitmesini sağladı. Çığır açacak çalışmada denek farenin zihni ödüllendirildiği bir ana yollandı. Çalışmayı gerçekleştiren UCL'deki bilim insanları, bulguları sayesinde hafızayı etkileyen bunama ve Alzheimer gibi hastalıklar için yeni tedaviler geliştirebileceklerini düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:52:00 - 2020-11-10 23:53:28
Bilim adamları başardı! Beyin geçmiş zamana ışınlandı

University College London'dan (UCL) nörobilimciler, "hafızanın iç işleyişini ve GPS’ini" daha iyi kavramak için fareler üzerinde deneyler gerçekleştiriyor.

Hakemli bilimsel dergi Cell’de yayımlanan çığır açacak çalışma, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusa lazer ışınları gönderilebileceğini ve böylelikle konum hücrelerinin (place cells) uyarılabileceğini gösterdi.

Çevrenin konumu hafızada saklanıyor

Daily Star’ın haberine göre bu konum hücreleri, hayvan veya insan gibi akıllı bir varlığın yeni bir çevreye girmesiyle aktive oluyor ve o çevrenin konumunu hafızada tutuyor.

Fare zihinsel olarak ilk konuma 'ışınlandı'

Bu ilk konumdaki fareleri alıp başka bir konuma taşıyan araştırmacılar, ilk konumu hafızada depolayan konum hücrelerini etkinleştirmek için lazer ışınları kullandı. Böylece araştırmacılar, farelere ödül verildiği konumun anısını yeniden etkinleştirmeyi başardı ve hayvanlar zihinsel olarak ilk konuma 'ışınlanmış' oldu.

Alzheimer gibi hafıza hastalıkları için umut

İşlemin ardından farelerin yeniden şekerli su arayışına girdiği tespit edildi. Çünkü hayvanlar, ikinci değil, ilk konumda olduklarını zannediyorlardı. Bulgular, anıların nasıl depolandığına dair daha derin bir kavrayışı bilim insanlarının gözlerinin önüne serdi. UCL’deki bilim insanları, bu sayede hafızayı etkileyen bunama ve Alzheimer gibi hastalıklar için yeni tedaviler geliştirebilecekleri düşüncesinde.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!
Siyaset

Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti’de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine atandı.

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
Ermenistan’dan yeni açıklama: Tamamen bitti
Dünya

Ermenistan’dan yeni açıklama: Tamamen bitti

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmaların tamamen durduğunu açıkladı...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay