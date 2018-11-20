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Bilgisayarını tamirciye götürdü, sapkınlık ortaya çıktı! O öğretmen gözaltına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde, tamirciye götürdüğü bilgisayarında uygunsuz görüntüler ele geçirilen sapkın, rezil öğretmen gözaltına alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sapkın adamı açığa aldı.

20 Kasım 2018 Salı 13:06
Bilgisayarını tamirciye götürdü, sapkınlık ortaya çıktı! O öğretmen gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre; Milas’a bağlı Kazıklı Mahallesi’nde öğretmenlik yapan S.B.'nin (54) bozulan bilgisayarını tamirciye göndermesiyle ortaya çıkan olayda, bilgisayarın hard diskinde çocuk pornosu ve kendisine ait uygunsuz görüntüler ele geçirildi.

Gözaltına alındı

 

Bilgisayarın içinde görüntüleri fark eden tamirci, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Emniyet mensupları söz konusu bilgisayara el koyarak inceleme başlatırken, görüntülerin bulunduğu bilgisayarın sahibi öğretmen S.B. gözaltına alındı.

Açığa alındı, adliyeye sev edildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatılan S.B.; işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:06
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