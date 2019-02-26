Bilgisayar taksit sayısı 2019
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonu alımlarına yönelik getirilen taksitli satış uygulamasının kapsamını genişletti. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Tablet hariç bilgisayar alımlarında kredi kartına taksit 6 aydan 12 aya çıktı" denildi.26 Şubat 2019 Salı 11:26
Teknoloji ürünleri alımıyla ilgili BDDK'dan son dakika açıklaması geldi. Daha önce kredi kartına 6 ay taksit yapılan bilgisayar alımlarında, taksit 12 aya çıktı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Tablet hariç bilgisayar alımlarında kredi kartına taksit 6 aydan 12 aya çıktı" denildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkartan düzenlemesinin ardından, Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
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