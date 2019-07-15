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Bilgisayar klavyesi hijyeni nasıl sağlanır?

Gün boyu kullandığınız bilgisayar klavyelerinin hijyenini ihmal ediyorsanız; hastalıklara davetiye çıkarıyorsunuz demektir. İşte, klavyeleri bakterilerden arındırmanın en kolay yolu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
Bilgisayar klavyesi hijyeni nasıl sağlanır?

Gün boyu bilgisayarla çalışıyorsanız; klavyenize dikkatlice bakın. Çünkü masa başında çalışanlar gün boyunca genellikle klavyenin yanında bir şeyler yer, içer. Özellikle masa başı çalışanlar bolca kahve tüketir. Haliyle bütün bunlar klavyeler üzerinde kırıntıların birikmesine, kahve lekelerinin belirmesine yol açar.

Klozetten daha kirli

Yapılan bir bilimsel çalışma klavyelerin klozetlerden çok daha fazla bakteri taşıdığını gösteriyor. Bu nedenle her gün olmasa bile gün aşırı klavyenizi temizlemeye özen gösterin. Siz klavyeyi temizlemedikçe, bakteriler çoğalacak ve hastalığa davetiye çıkarmış olacaksınız.

İşte, klavye temizliğinin püf noktaları:

Klavyenin fişini çekin. Diz üstü bilgisayar kullanıyorsanız; bilgisayarı kapatın.

Ardından klavyeyi ters çevirin, sallayın. Bu esnada kırıntılar, tozlar dökülecektir.

Şimdi ise ihtiyacınız olan kulak pamuğu ve kolonya.

Kulak pamuğuna kolonya damlatın ve tuşların arasını bir güzel silin. Bu işlem sırasında pamuğun simsiyah olduğuna fark edeceksiniz.

Daha geniş kısımlar için normal bir pamuk kullanabilirsiniz. Bu aşamada kolonyayı tuşlarının arasına kaçırmamaya özen gösterin.

Kolonya ile temizleme işi bitince mikrofiber bir bez ile klavyeyi kurulayın.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
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