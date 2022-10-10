Bilgisayar için 3 saat kuyrukta beklediler

İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilgisayar firmasının indirimli ürün satışa sunacağını bildirmesi üzerine izdiham oluştu.

Yenibosna'daki AVM'de yeni açılan şubede özel daha uyguna satışa çıkarılan bilgisayarlara akın eden vatandaşlar, üç saatten fazla sıra bekledi.

Bir fenomen ile anlaşarak sosyal medya üzerinden mağaza açılışını duyuran iş yerinin önünde, dakikalar içerisinde kuyruk oluştu.

Sıra numarası vererek 3'erli gruplar halinde bilgisayar kampanyası için müşterileri içeri alan firma, 4 saatte 50 adetlik kampanya ürünlerini tüketti.

İHA'nın haberine göre, 50 adet ile sınırlı olan satışlarda 70. sıraya kadar numara temin edenler, ürün alabildi. Kuyrukta,

3 saat bekleyen gençler, piyasada 25 ile 27 bin lira arasında alabilecekleri, ekran kartı, işlemci, ram gibi donanımların 18 bin liradan verilmesinin sevindirici ve ilgi çekici olduğunu bildirdi.