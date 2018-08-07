Bilgisayar ekranlarını böyle temizleyin!

Bilgisayar ekranı temizliği için mikrofiber cam bezi, ekran solüsyonu, kuru bir bez bulundurmanız gerekir.

Bilgisayarınızı kapatmalısınız. Ekran da aynı şekilde kapalı olmalıdır. Bilgisayarınızı kapattıktan sonra kuru bir toz bezi ile ekran ve ekran altı ayaklığı silmekle işe başlayabilirsiniz.

Tozlar alındıktan sonra bir süre beklemeli ardından ise ekran solüsyonu ekrana sıkılmalıdır.

Solüsyon ekrana fazla sıkılmamalıdır. Bu ekranın su sızdırmasına yol açabilir.

Solüsyon sıkıldıktan hemen sonra mikrofiber cam bezi ile ekran temizlenmeli, köşelerdeki tozlar alınmalıdır.

Bilgisayar ekran temizliği yapılırken arka gövde, ayaklık ve tuşlar da temizlenmelidir.

Ekran temizliği yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta bilgisayarın kapalı olup, temizlik sırasında ekran içine su sızdırılmamasıdır. Bunun için solüsyon sıkımından hemen sonra ekran silinmelidir.

Ekranınızı silerken parmak izi bırakmamaya dikkat etmelisiniz.

Ekranınızın temizliğini yaparken odalarınızdaki tozları alarak ekran temizliğinin uzun sürmesini sağlayabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.