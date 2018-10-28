Bilgi kirliliğine dikkat! Ehli sünnet itikadı hedef alınıyor...

Ülkemizdeki fikir ve düşünce özgürlüğünün büyük bir mesafe kat etmesiyle, yayılma fırsatı bulan İslam’ın farklı yorumları, ehli sünnet inancını hedef alıyor. Bin yıldan bu yana ehli sünnet itikadını benimseyen Anadolu insanının imanı ve ameli, marjinal fikir akımları tarafından yerle bir edilmeye çalışılıyor. Özellikle gençlerin dini inançlarını sömüren ve kirli düşüncelerinin militanları haline getiren sözde İslami gruplar, Türkiye’deki huzur ortamını da sabote ediyor. Yazarlar ve ilahiyatçılar ise Türkiye’deki sözde İslami marjinal grupların tehlikeleri konusunda uyarıyor...

Gençler dikkatli olmalı

Araştırmacı-yazar Ercan Çifci, Anadolu topraklarının ehli sünnet mayası ile yoğrulduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Ehli sünnetin bu toplayıcı ve birleştirici yolu bugünlerde gecekondu hüviyetinde çeteleşmiş fikir organizasyonları ile yıpratılmak istemektedir. Bilhassa gençlerin oldukça dikkatli olması gerekmektedir. İslam düşmanları hiçbir zaman karşılarında Müslümanları topluluk hakikati belirten bir şekilde istemezler. Bu yüzden onları bir arada tutan en güçlü dinamiklere saldırır. Bin küsur yıldır İslam dünyasını bir arada tutan amil ehli sünnet anlayışıdır. İfrat ve tefritten uzak bu yola şimdilerde Batılılar tüm güçleri ile saldırıyorlar.”

Suret-i haktan görünenler

Müslümanların marjinal fikir akımlarına karşı uyanık olması gerektiğini kaydeden Çifci, şöyle devam etti: “Fiziken paramparça ettikleri İslam milletlerini ruhen de darmadağın etmek istiyorlar. Selefilik başta olmak üzere birçok batıl itikadı yeniden canlandırmaları hep bu sebepten. Müslüman aklının sağlıklı düşünmesinin önüne geçmek, dertleri bu. Marjinal gruplar suret-i haktan gibi görünen bir dil kullanıyor. Güya gençleri ruh ve bedenlerinden avlamaya çalışıyorlar. Oysa İslam davasının adresi yıllardır ehli sünnet olmuştur.”

Ehli sünnet kırmızı çizgimiz

İlahiyatçı Harun Çetin de Anadolu’ya düşmanlık besleyenlerin ehli sünnet itikadını hedef aldığını belirterek, şunları ifade etti: “Anadolu’yu işgal etmenin yegâne yolunun ehli sünnet omurgayı yıkmaktan geçtiğini bilenler, ham idrak olan Selefiliği destekleyerek bu omurgayı kırmaya çalışıyorlar. Ümmetin gençliğini iki kısma ayırıp; hassasiyet sahibi gençleri derinlikten yoksun, muktesabattan bîhaber ve şer odaklarının sopası olan Selefiliğin kucağında eritip yok edenler diğer kısmının ise sefih bir hayatın ve şehvet pençesinde ruhlarını heder etmektedir. İslam tarihinin 12 asrında dünyaya mührünü vurmuş ümmet bunu akideye sırtını dayayarak yapmıştır.”