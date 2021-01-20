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Ekonomi BİLGEM’e personel başvuru süresi uzatıldı
Ekonomi

BİLGEM’e personel başvuru süresi uzatıldı

Son başvuru tarihi 20 Ocak 2021 olan TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alımları 03.02.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:09:00 -
BİLGEM’e personel başvuru süresi uzatıldı

TÜBİTAK Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapacak aday araştırmacı olarak Ankara’da 55, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 35 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2021 olan ilanın alımları 03.02.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre “30/12/2020 tarihli ve 31350 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İlanımızın Son Başvuru Tarihi 03/02/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır” denildi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 03 Şubat 2021’e kadar gerçekleştirilebilecek.

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