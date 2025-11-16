Bilge Adam Aliya’nın Bosna’sı Nereye Gidiyor: Acılarla Örülmüş Umut Yolu

Bismillah diyerek gönül coğrafyası bilge adam ehl-i hikmet Aliya’mızın Bosna’sının genel ahvaline bakalım.

1. Bosna’daki genel ahval ve zorluklar

2. Bosna’daki Müslümanların keyfiyeti

3. Maddeler hâlinde Bosna Hersek’in geleceğini tehdit eden başlıca unsurlar ve öz olarak bu kör düğümü çözmenin yolu.

- Bosna Hersek, Avrupa’nın kalbinde yer alan ve tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Osmanlı’nın izlerinin hâlâ canlı olduğu kadim bir ülkedir. Ancak bu bereketli topraklar, özellikle 1990’lı yılların başında yaşadığı savaş ve soykırımla dünya hafızasında zulmün, soykırımın, acının ve onurlu mücadelenin sembolü hâline gelmiştir.

- ⁠Bugün Bosna Hersek’in geleceği, sadece kendi halkı için değil; Avrupa’nın çok kültürlü yapısının, barış içinde bir arada yaşama idealinin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir anlam taşımaktadır.

1. Siyasal Gelecek: Devlet Yapısındaki Çıkmazlar ve Reform İhtiyacı

Bosna Hersek, Dayton Barış Antlaşması ile kurulmuş karmaşık bir yönetim sistemine sahiptir. Ülke, iki ana entiteye (Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti ‘Republika Srpska’) ve özerk Brčko bölgesine ayrılmıştır. Ayrıca üç etnik grubun (Boşnak, Sırp ve Hırvat) eşit temsil ilkesine dayanan bir siyasal yapı yürürlüktedir. Bu sistem, savaş sonrası dengeyi sağlamak için tasarlanmış olsa da bugün işlevsellik, verimlilik ve demokratik temsil açısından ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır.

- _Gelecekte Bosna-Hersek’in güçlü ve birleşik bir devlet yapısına kavuşabilmesi için:

- Etkin ve sadeleştirilmiş bir anayasa reformu,

- Etnik esaslı siyaset yerine vatandaşlık temelinde temsilin öncelenmesi,

- AB entegrasyonu için gerekli yapısal dönüşümlerin tamamlanması elzemdir.

2. Toplumsal Gelecek: Kimlik, Birlik ve Genç Nesil

Bosna toplumu hâlâ savaşın yaralarını taşımaktadır. Savaş mağdurlarının adalet talepleri, yurtlarına dönen Boşnakların dönüş sorunları ve toplumlar arası güvensizlik, sosyal birlikteliği zorlaştırmaktadır. Ancak genç kuşaklar arasında dinamik bir değişim arzusu da görülmektedir. Eğitim, kültürel etkileşimler ve sivil toplum çalışmalarıyla yeni neslin ortak bir Bosna kimliği oluşturma potansiyeli güçlüdür.

Bu çerçevede:

- Ortak tarihsel anlatılar geliştirilmeli, savaş travması inkâr edilmeden yüzleşilmeli,

- Eğitim müfredatları ayrıştırıcı değil, birleştirici değerler etrafında yeniden yapılandırılmalı,

- Gençlerin ülkede kalması için istihdam ve özgürlük alanları genişletilmelidir.

3. Kültürel ve Dini Miras: Zenginliğin Kıymeti

Bosna-Hersek, İslam, Ortodoksluk, Katoliklik ve Yahudiliğin yüzyıllardır birlikte var olduğu nadir coğrafyalardan biridir. Saraybosna’nın “Avrupa’nın Kudüs’ü” olarak anılması boşuna değildir. Camiler, kiliseler, sinagoglar ve tekkeler, bir yandan kültürel çeşitliliğin, diğer yandan barışın sembolüdür.

Gelecekte bu çok kültürlü ve çok dinli miras:

- Turizm, eğitim ve diplomasi alanında avantaja çevrilebilir,

- Ortak tarihî miras korunarak yerel ve uluslararası düzeyde tanıtılabilir,

- Kültürel üretim desteklenerek Bosna, bölgesel bir kültürel merkez hâline getirilebilir.

4. Ekonomik Gelecek: Kalkınma ve Yatırım

Bosna, genç ve eğitimli nüfusu, doğal güzellikleri ve stratejik konumu ile potansiyeli yüksek bir ülkedir. Ancak siyasal istikrarsızlık, yolsuzluk ve beyin göçü, bu potansiyelin tam olarak kullanılmasını engellemektedir.

- Yatırım dostu bir ortam oluşturulmalı,

- Tarım, turizm ve yeşil enerji sektörlerine odaklanılmalı,

- Girişimciliği teşvik eden yapılar kurulmalı, diaspora ile iş birlikleri artırılmalıdır.

5. Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Bölge

Bosna-Hersek’in geleceğinde Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin ve komşu ülkelerin oynayacağı rol çok önemlidir. Türkiye, tarihî ve kültürel bağları sebebiyle Boşnak halkıyla özel bir ilişkiye sahiptir. Bu bağ, sadece duygusal değil; eğitim, sağlık, dinî hizmetler ve kalkınma alanlarında somut iş birliklerine dayanmaktadır.

Bosna’da Müslümanların Genel Durumu ve Geleceği_

Bosna-Hersek, Avrupa’nın ortasında, İslam’ın yüzyıllardır varlık gösterdiği nadir bölgelerden biridir. Osmanlı döneminden itibaren kurumsallaşan ve derin toplumsal izler bırakan İslam, Bosna’da sadece bir inanç değil, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve direnç unsuru olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak günümüzde Müslümanların sosyopolitik konumu, demografik yapıları ve geleceğe dair beklentileri bazı zorluklar ve imkânlarla iç içedir.

1. Demografik ve Sosyokültürel Yapı

Bosna-Hersek nüfusunun yaklaşık %50’si Boşnak olup büyük kısmı Müslümandır. Özellikle Saraybosna, Zenica, Tuzla, Bihaç ve Travnik gibi şehirler Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeler olarak öne çıkar. Ancak savaş sonrası yaşanan iç göçler, zorunlu göçler ve diaspora etkisiyle Müslümanların nüfus yapısında dalgalanmalar olmuştur. Savaş sonrası toplumsal travmalar, ahlaki dejenerasyon ve ekonomik zorluklar, dini yapıya da etki etmiş; buna rağmen İslam, Boşnak halkının yaşamında hâlen güçlü bir yer tutmaktadır. Camiler, tekkeler, vakıflar ve medreseler canlılığını korumakta; dini bayramlar ve gelenekler geniş kesimlerce yaşatılmaktadır.

2. Kurumsal Yapı ve Diyanet

Bosna-Hersek’te Müslümanların dini liderliği, Bosna-Hersek İslam Birliği (Riyaset) tarafından yürütülmektedir. Reisu-l-ulema başkanlığındaki yapı, sadece dini rehberlik değil; eğitim, sosyal hizmet, yayıncılık ve temsil faaliyetleriyle de etkin bir rol oynamaktadır. Medreseler, İlahiyat Fakülteleri, İslam Kültür Merkezleri ve STK’lar üzerinden eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sürmekte; Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerle iş birlikleri yapılmaktadır. Ancak bütçe yetersizlikleri, genç nesildeki ilgisizlik ve küresel seküler dalga, bu kurumları zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.

3. Karşılaşılan Zorluklar

- Etnik ve Siyasi Baskılar: Dayton Anlaşması ile şekillenen yapı, Boşnak Müslümanları devlet içinde dezavantajlı konuma sokmuştur. Republika Srpska’da hâlâ İslam karşıtı söylemler, cami engellemeleri ve kültürel asimilasyon çabaları görülmektedir.

- İslamofobi ve Medya: Avrupa genelinde yükselen İslam karşıtlığı, Bosna’daki Müslümanlara da yansımaktadır. Medyada olumsuz dini temsiller, bazı çevrelerde “radikal” yaftası ile baskılar oluşturulmaktadır.

- Ekonomik Göç ve Beyin Göçü: Genç Boşnaklar arasında işsizlik yüksek, gelecek umudu zayıf. Bu da Avrupa’ya kitlesel göçü artırıyor ve dini bağlılığı zayıflayan bir diaspora oluşuyor. Son söz olarak ifade etmek isterim ki: Muhteşem Bosna, ancak muhteşem bir geleceğe, muhteşem insanlarının el birliğiyle ulaşabilir. Bu gelecek; Bosna’nın kültürel, sanatsal ve insani değerler bakımından bir merkez hâline getirilmesiyle mümkündür. Bu anlamda başta devlet adamları ve din adamları olmak üzere; hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkedeki tüm kesimlerin - Müslüman, Ortodoks, Katolik, Yahudi - ortak bir bilinç ve uzlaşı içinde hareket etmeleri elzemdir. Bosna’nın bir kültür kenti ve medeniyet başkenti olması, ancak bu halkların birbirini anlaması, genç nesilleri bu doğrultuda yetiştirmeleri ve ortak bir geleceği birlikte inşa etmeleriyle mümkün olacaktır.

Yeniakit Gazetesinin 16 Kasım 2025 tarihli nüshasında yayınlanmıştır