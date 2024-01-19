Bilet satışları yüzde 525 arttı! Tatili buralarda geçirecekler

Sömestir tatilinin gelişiyle birlikte otobüs bileti satışları ve aramaları da hız kazandı. Hemen her tatil öncesinde olduğu gibi bu süreçte de yolculuklarda yükseliş dikkati çekti. Peki destinasyon olarak ön plana nereler çıktı? Vatandaş nerelere gidiyor?

Son iki haftada arttı

Enuygun'un paylaştığı verilere göre de sömestir tatili için son iki haftada satılan otobüs bileti sayısı önceki iki haftalık döneme göre yüzde 525 arttı.

Verilere göre sömestir tatili için en çok otobüs bileti alınan ilk 5 rota, İzmir -Ankara, Ankara – İzmir, İzmir – Esenler, Ankara – Adana ve Esenler – İzmir oldu.

Buralara ilgi yoğun

En çok otobüs biletinin alındığı destinasyonsa Ankara oldu. Veriler sepetlerin yüzde 70’inin tek kişilik olduğunu gösteriyor. Verileri yorumlayan Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, ‘’Otobüs bileti satışlarının son iki haftada 5,5 kata yakın artması çok normal çünkü tüketiciler otobüs biletlerini almayı genelde son ana bırakıyor. Tatil bugün başlıyor olsa da otobüs biletini almayı son güne bırakan kişilerin olmasını ve satışlarımızın bugün de artmaya devam etmesini bekliyoruz’’ değerlendirmesini yaptı.