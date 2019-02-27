Bilerek kart gördüğü iddia edilmişti! UEFA soruşturma açtı UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Ajax ile oynanan maçta bilerek sarı kart gördüğü iddiasıyla Sergio Ramos hakkında soruşturma başlattı.

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Liginde Ajax ile oynanan mücadelede Real Madridli Sergio Ramos'un bilerek sarı kart gördüğü iddiasıyla oyuncu hakkında soruşturma başlattı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid'in Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Sergio Ramos'un gördüğü sarı kart büyük tartışma konusu olmuştu. Bilerek gördüğü iddia edildi Kart sınırında olan oyuncu, mücadelenin 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile rövanş maçında cezalı duruma düştü. UEFA Disiplin Kurulu da yıldız oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğü gerekçesiyle Ramos hakkında soruşturma başlattı. Disiplin Kurulu, 32 yaşındaki oyuncu hakkındaki kararını yarın açıklayacak.

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