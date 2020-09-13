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Sağlık Bilek ağrısı neden olur? | Bilek ağrısı nasıl geçer?
Sağlık

Bilek ağrısı neden olur? | Bilek ağrısı nasıl geçer?

Bilek ağrısı nasıl geçer bitkisel çözüm | Günümüzde en sık rastlanan şikayetlerden biridir bilek ağrıları. Eller gün içerisinde en çok kullanılan organlardır. Bilek ağrıları özellikle masa başı çalışan kişilerde yaygın olarak görülüyor. Peki, bilek ağrısı neden olur? | Bilek ağrısı nasıl geçer? | Bilek ağrısı nasıl tedavi edilir? | Bilek ağrısını buz geçirir mi? | Bilek ağrısı için hangi doktora gidilir?

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:31:00 -
Bilek ağrısı neden olur? | Bilek ağrısı nasıl geçer?

Ellerimiz daima hareket halindedir. Yemek yaparken de bilgisayar başında çalışırken de eller bilekler hareket halindedir. Bu sebeple zaman zaman bilek ağrısından yakınanların sayısı bir hayli fazla. Peki, bilek ağrısı ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir mi? Bilek ağrısı nasıl geçer?

Bilek ağrısı neden olur?

Bilek ağrısı sorunu yaşayanlar bu durumun sebebini araştırıyor. Pek çok kişi ‘Bilek ağrısı neden olur?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bilek ağrısının yaşanmasının altında pek çok sebep yatıyor olabilir.

En sık yaşanan bilek ağrısı sebebi burkulmadır. El bileğinde yaşanan burkulma birkaç gün yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Bazı enfeksiyonlar da el bileğinde ağrı ve şişlik olabilir.

Eklem iltihabı da bilek ağrısına yol açar.

Karpal tünel sendromu sinir dokularının hasar görmesiyle oluşur. Bu sorunu yaşayanlarda da bilek ağrısı oluşabilir.

Bilek ağrısı ve şişlikle kendini belli eden iyi huylu bir kist çeşidi olan ganglion kist bilek ağrısına sebep olur.

Bilek ağrısı nasıl geçer?

Bilek ağrısı sorunu yaşayanlar bu durumun nasıl tedavi edileceğini merak ediyor. Öncelikle bilek ağrısının sebebinin belirlenmesi gerekiyor. Bilek ağrısı sebebi belirlendikten sonra doktorunuz size bir tedavi sunacaktır. Ancak burkulma gibi sebeplerden dolayı ağrı yaşadığınızı düşünüyorsanız; bileğinizi sarabilirsiniz. Sargı beziyle bileğinizi sardığınızda birkaç saat içinde ağrınız kaybolacaktır. Bu sebeple uzun süreli bilek ağrısı yaşıyorsanız en kısa süre içerisinde bir hekime başvurmanız gerekiyor.

Bilek ağrısı için hangi doktora gidilir?

Bilek ağrısı için doktora gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını merak ediyor. Bileğinizde yaşadığınız ağrı için ortopedi bölümünden randevu almanız gerekiyor.

Karpal tünel sendromu nedir?

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir karpal tünel sendromu… El bileklerinin ortasında bulunan ve iki elde de ilk üç parmağa giden sinirlerin bası altında sonucu oluşan soruna karpal tünel sendromu denir. Bu hastalık bileklerle uyuşukluk, güçsüzlük ve ağrıya yol açar.

Karpal tünel sendromu tedavisi var mı?

Genellikle 40-50 yaşlarında ortaya çıkan karpal tünel sendromunun tedavisinin olup olmadığını merak ediyor. Hastalığın ilerlemediği durumlarda ilaç ve bileklik yöntemiyle tedavi uygulanıyor. İleri aşamalarda ise cerrahi işlem gerekebiliyor.

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