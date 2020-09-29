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Aktüel Bilecik'teki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Bilecik'teki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:30:04 -
Bilecik'teki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te dün yaşanan silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Aşağıköy'de otomobilinden indiği sırada Yunus B'nin (28) ağır yaralandığı silahlı saldırı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Yunus B'nin aracından indikten sonra beyaz bir araçtan kişilerin silahla ateş etmesi ve bölgeden ayrılmaları yer alıyor.

Görüntülerde, bölgeye gelen diğer kişilerin Yunus B'ye yardım ettiği görülüyor.

- Olay

Dün Merkeze bağlı Aşağıköy'de otomobilinden inen Yunus B'ye, plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobilden ateş edilmiş, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler, olay yerinden kaçmıştı. Yunus B, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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