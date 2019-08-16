Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 14 BG 656 plakalı jeep sürücüsü Samet Aydın, Akasya Altı mevkine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yolun sağındaki sukanalına düşmeden durabildi. Sürücü Samet Aydın kazayı yara almadan atlatırken araç içinde bulunan Aygün Aydın ile Sudenaz Aydın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan trafik ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde verirken, kazayla ilgili soruşturma başlattılar.

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