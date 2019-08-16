0553 313 94 23

Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:59
Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 14 BG 656 plakalı jeep sürücüsü Samet Aydın, Akasya Altı mevkine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yolun sağındaki sukanalına düşmeden durabildi. Sürücü Samet Aydın kazayı yara almadan atlatırken araç içinde bulunan Aygün Aydın ile Sudenaz Aydın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan trafik ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde verirken, kazayla ilgili soruşturma başlattılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Bozkurt çevre temizliği çalışmalarını inceledi
    1. Başkan Bozkurt çevre temizliği..
    2. ’Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf..
    3. Yöresel ürünler Osmaneli’nde büyük..
    4. Malatya İdmanyurdu’nda yeni sezon..
    5. Bilecik’te son 8 ayda 420 köpek ile..
    6. Araban Ovası’nda yetişen organik..
    7. Osmaneli turizmde dünya markası olma..
    8. Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde geçen..
    9. Çarşamba’da intihar girişimi
    10. Mızraklı, Devegeçidi piknik alanını..
    11. "Türk kahvesinin incelikleri" için..
    12. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi..
    13. Madalya avcısı Burcu Erdemir..
    14. Esenyurt, işlemde de ucuzlukta da..
    15. Para ve çek dolu çantayı bulan işçiden..
    16. Sungurlu Ziraat odası taş toplama..
    17. ABD'den Genelkurmay Başkanlığına..
    18. ‘Horoz karası’ cinsi üzüm kurutulmaya..
    19. Havai fişek yangın çıkarttı
    20. Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu
    21. 17 Ağustos depreminin yıldönümünde..
    22. Çarşamba’da baraka yangını
    23. TİKA'dan Kolombiya'da okul ve sağlık..
    24. Semadirek Adası'nda mahsur kalan..
    25. Tanesi 5 lira satıyor! Belediyelerden..
    26. Eskişehir’deki orman yangınında son..
    27. Çiğli’de çocuklara tiyatro
    28. Uşak Süpermoto Pisti’nde ’Drift..
    29. Abonelere kesintisiz hizmet
    30. İçişleri Bakanlığı: “Hakkari’de iç..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor