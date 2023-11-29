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Yerel Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Yerel

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-11-29 10:34:00 -
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve define arama dedektörü bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonu ile yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Beşikli Mahallesi Recep Ceylan Sokakta M.Ç.,’nin evinde yaptığı aramada 3 adet kavanoz içerisinde 94 gram kenevir, 1 adet define aramada kullanılan el dedektörü, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet saksı içerisinde ekili kurumuş esrar maddesi ele geçirdi. Ardından gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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