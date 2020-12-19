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Aktüel Bilecik'te tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Bilecik'te tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:05:09 -
Bilecik'te tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

BİLECİK (AA) - İstanbul-Eskişehir yolunun Bilecik mevkisinde tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Torus idaresindeki 15 PS 665 plakalı tır, İstanbul-Eskişehir D-650 kara yolunun Bilecik mevkisindeki Pazaryeri ışıklı kavşağında, Mücahit Kılıç'ın kullandığı 35 U 7461 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, yaklaşık 50 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan çevredekilerce tarafından çıkarılan Kılıç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Bilecik istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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