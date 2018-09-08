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Bilecik’te TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Osmaneli ilçesin de motosiklet ile TIR’ın çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:46
Bilecik’te TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Osmaneli şehir merkezinden İstanbul istikametine giden Erol G.nin kullandığı 11 EK 351 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen Nuri D, idaresindeki 16 U 7617 plakalı motosiklet ile hastane kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosikletin sürücüsü Nuri D. ile arkasında oturan Muhammet M. yola savruldu. Yoldan geçen vatandaşlar yaralılara ilk yardımı yaparken, 112 ekipleri kaza yerine gelerek yaralı olan şahısları Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis Tır şoförünün ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 08:46
  1. İstanbul
  2. Bilecik
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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