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Aktüel Bilecik'te su kuyusu açılırken bulunan mühimmat jandarma tarafından imha edildi
Aktüel

Bilecik'te su kuyusu açılırken bulunan mühimmat jandarma tarafından imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:20:55 -
Bilecik'te su kuyusu açılırken bulunan mühimmat jandarma tarafından imha edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir vatandaşın su kuyusu açmak için kazı yaptığı esnada bulduğu mühimmat, jandarma tarafından kontrollü patlatıldı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan Saliha B, evinin bahçesinde su kuyusu açmak için kazı yaparken bir cisim buldu.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine alarak çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri, bulunan maddenin el bombası tarzında bir mühimmat olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, köy halkını cami hoparlöründen uyararak patlatma yapılacağını duyurdu.

Daha sonra mühimmat fünyeyle imha edildi.

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