Bilecik'te öyle bir not bıraktı ki ''insanlık ölmemiş' dedirtti!

Alper Badak isimli şahıs, Ertuğrulgazi Mahallesi Şahika Sokak üzerindeki evine giderken sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin ön sağ camının açık olduğunu gördü. Badak, aracın plakasına bakınca aracın karşı binada oturan komşusu ait olduğunu gördü. Komşusunun hangi katta oturduğu bilmeyen Badak, bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle içi el vermeyerek, hemen eve girerek bir kaç tane çöp poşeti aldı. Bu çöp poşetlerini birbirine yapıştırarak aracın ön camını kapatan şahıs bir de not yazdı. Notta, "Camın açık kalmış, kıyamadım, kim olduğunu bilemedim için de bunu yaptım. Karşı komşun Alper Badar" yazdı.

"Tam eve gireceğim esnada bu aracı gördüm. Yağmur çok yağıyordu. Hemen plakaya baktım ve aracın sahibinin karşı binamızda oturduğu biliyordum. Adını ve oturduğu katı bilmediğim için hemen eve giderek siyah çöp poşetlerinde aldım. Birbirine bantladığı çöp poşetlerini taş yardımıyla ön cama muhafaza ettim. Sonra aracına hırsız girdiğini sanmasın diye not bıraktım. Sabah da beni arayarak teşekkür etti. O an çok yağmur yağdığı için aracı o halde bırakmak içim el vermedi. Yine olsa yeniden yarım" dedi.