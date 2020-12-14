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Aktüel Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:19:07 -
Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulamasına karar verilmiş olup giriş ve çıkışlar saat 21.00 itibarıyla sınırlandırılmıştır."

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