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Aktüel

Bilecik’te Korona virüsü bir can aldı

Bilecik’te 72 yaşında yaşlı adam yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı verdiğini mücadeleyi kaybetti.

2020-04-27 14:01:58 -
Bilecik’te Korona virüsü bir can aldı

Bilecik’te 72 yaşında yaşlı adam yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı verdiğini mücadeleyi kaybetti. Acı haberi belediye başkanı verdi.


Bilecik’in Bayırköy Beldesinin köklü ailelerinden Atay ailesinin ferdi Kazım Atay (72), yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı Bilecik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, sosyal medya hesabından, "Beldemiz halkından Şükriye, Mehmet ve Fatih Atay’ın babaları Kazım Atay vefat etmiştir. Belediye Başkanlığı olarak, merhuma Allah tan rahmet dilerken, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan Atay’a son olarak plazma nakli yapıldı öğrenilirken, merhumun cenazesinin Bayırköy Mezarlığı’na defnedildi.

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