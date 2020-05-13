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Bilecik’te canlı doğan bebek sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik’te canlı doğan bebek sayısı 2018 yılına göre yüzde 4 oranında azalarak 2019 yılında 2 bin 522 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:13:32 -
Bilecik’te canlı doğan bebek sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik’te canlı doğan bebek sayısı 2018 yılına göre yüzde 4 oranında azalarak 2019 yılında 2 bin 522 oldu.


Yapılan açıklamada, "Bilecik’te canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2018 yılına göre, yüzde 4 oranında azalarak 2019 yılında 2 bin 522 oldu. Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 1,88 çocuk oldu. Bilecik’te toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Türkiye’de kaba doğum hızı binde 14,3 oldu. Bilecik’te kaba doğum hızı ise binde 11,4 oldu. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,5 ile Şanlıurfa oldu. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,8 ile Edirne oldu" denildi.

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