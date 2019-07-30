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Bilecik'te buldu! Yetkililere çağrıda bulundu

Bilecik'te Ordovisyen Dönemi'ne ait olduğu belirtilen deniz yumuşakçası bulan Volkan İnce, yetkililere flaş bir çağrıda bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 18:28
Bilecik'te buldu! Yetkililere çağrıda bulundu

Bilecik'te Ordovisyen Dönemi'ne ait olduğu sanılan endoceras (deniz yumuşakçası) bulunurken, bunun yanı sıra Anadolu'daki Tetis Denizi'nin varlığı da bulunan diğer kalıntı ve fosillerle ortaya konuldu.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden Volkan İnce, her pazar günü çıktığı doğa yürüyüşünde bir deniz kabuğu buldu. Deniz kabuğunun alana biri tarafından atıldığını düşünen İnce, bu deniz kabuğunu alarak hatıra olarak sakladı. Daha sonra her zaman gittiği yere doğa yürüyüşüne giden İnce, yağmur nedeniyle oluşan sel sonrası bu defa suların götürdüğü toprağın altından çıkan deniz minaresi, deniz tarağı, istiridye, deniz salyangozu ve ismini bilmediği birçok deniz canlısı fosili buldu. Fosillerden bazılarının taşlarının içli dışlı olduğu gören İnce, bu fosilleri toplayarak incelemelere başladı.

"Fosilin 440-495 milyon yıla dayandığı iddia edildi"

Bulduğu fosillerle Bilecik'te birçok kurumu gezdiğini ama bir sonuç alamadığı anlatan Volkan İnce, "Son çare Maden Teknik Arama'da (MTA) çalışan bir hoca ile tanıştım. Bulduğum kalıntı ve fosilleri kendine attım. Kendi yaptığım araştırmalar ile önceden Anadolu'da Tetis Denizi olduğu bilgilerine ulaştım. Büyük bir ihtimalle bu kalıntılar ve fosiller o döneme ait. Bulduğum yumurtaya benzer bir şey çok ilgimi çekti. Bunun resmini MTA'daki hocaya attım. Onun yaptığı araştırmalar sonucu elimdekinin endoceras olabileceği ve bunun incelenmesi gerektiğini söyledi. Bu kalıntının deniz omurgasızlarının çeşitlendiği yıl olan 440-495 milyon yıla dayandığını söyledi. Bunun yanında mercan fosilleri fazlasıyla çok. İçi açılmamış midyeler yer alıyor. MTA'daki hocam bu kalıntılarında Jura ve Kretese dönemine ait olabileceğini yapılan araştırmalar benim bulduğum kalıntıların o dönemi gösterdiğini söyledi. Ama bu kalıntıların incelenmesi gerektiğini söyledi. Ben de en kısa zamanda bu kalıntıları araştırarak, Bilecik'in geleceğine ışık tutmak istiyorum. Buradan bu işle uğraşan bakanlığa sesleniyorum. Ben Bilecik'te bu alanı inceleyerek kimse bulamadım. Gelin buradaki tarihi gün yüzüne çıkarın" dedi.

Öte yandan, Ordovisyen Dönemi'nin 495-440 milyon yıl arası deniz omurgasızlarının çeşitlenmesi, paleozoik faunasının kurulması, bitkilerin ve eklem bacaklıların karaya çıkış dönemi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:28
  1. Bilecik
  2. endoceras

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