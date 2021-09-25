Bilecik’te bir köy karantina altına alındı
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy köyünde artan koronavirüs vakaları nedeniyle giriş çıkışlar kapatıldı.
Bilecik'te bir köy korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy köyünde artan korana virüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle giriş ve çıkışlar ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlandı.
Giriş çıkışlar kapatıldı
Jandarma köyün giriş ve çıkışları kapatırken, köye kontrollü bir şekilde girişlere izin veriliyor.