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Aktüel

Bilecik’te bir fabrikaya giren yavru ayı çalışanları korkuttu

Bilecik’te bir fabrika bahçesine giren ayı, çalışanlar arasında korku dolu anlara yaşanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:14:33 -
Bilecik’te bir fabrikaya giren yavru ayı çalışanları korkuttu

Bilecik’te bir fabrika bahçesine giren ayı, çalışanlar arasında korku dolu anlara yaşanmasına neden oldu.


Bilecik-Osmaneli karayolu üzerindeki Vezirhan beldesi sınırları içinde yer alan bir kağıt fabrika bahçesinde yavru bir ayının olduğu gören fabrika çalışanları durumu hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma olay yerine gelirken, durum Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne aktarıldı. Olay yerine gelen ekipler, ayıya tam müdahale yapmaya hazırlanırken hayvan tel örgüleri aşarak geldiği ormanlık alana geri döndü. Ekipler, boz ayının aç kaldığı için yerleşim yerine geldiğini söylediler.

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