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Aktüel Bilecik'te amatör balıkçı yakaladığı 27,5 kilogramlık sazanı gölete bıraktı
Aktüel

Bilecik'te amatör balıkçı yakaladığı 27,5 kilogramlık sazanı gölete bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:17:14 -
Bilecik'te amatör balıkçı yakaladığı 27,5 kilogramlık sazanı gölete bıraktı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yaşayan amatör balıkçı Cihat Öztürk, Pelitözü Göleti'nde oltasına takılan dev sazanı, canlı varlığının sürdürülebilmesi için gölete saldı.

Bölgede avcılık ve sportif balıkçılık yapmak isteyenlerin uğrak mekanı olan gölete gelen Öztürk'ün oltasına büyük bir balık takıldı.

Heyecanla balığı kıyıya çeken Öztürk, bölgede bulunan tartıda tarttığı ve 27,5 kilogram ağırlığında olduğunu öğrendiği sazanla fotoğraf çektirdi.

Öztürk ile Pelitözü Gölpark Saha Sorumlusu Tamer Sargıl daha sonra "Büyü de gel." diyerek balığı yaşam alanına bıraktı.

Cihat Öztürk, yaptığı açıklamada, 4 gündür gölet çevresinde avlandığını söyledi.

Gece saatlerinde oltasına büyük bir balığın takıldığını belirten Öztürk, "Sabah 04.00 sularında balığımızı aldık. Arkadaşlar bu gölette tutulan en büyük balık olduğunu söyledi. Umarım daha büyükleri temiz kalpli insanlara rast gelir. Lütfen böyle balıkları herkes salsın, almasınlar." diye konuştu.

Öztürk, balık popülasyonunun sürdürülebilmesi için maddi manevi birçok çalışma yapıldığını ifade ederek balıkçılara yakala-bırak modelini tavsiye etti.

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