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Aktüel

Bilecik'te 300 dekar tarım arazisi sağanaktan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:43:07 -
Bilecik'te 300 dekar tarım arazisi sağanaktan zarar gördü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hafta başı etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 300 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve dolunun ardından Arapdede, Dereköy, Kınık, Günyurdu köylerindeki fasulye, şerbetçi otu, çilek ve mısır tarlalarını inceledi.

İnceleme sonucunda, Dereköy ve Arapdede köylerindeki derelerin taşması sonucu oluşan sel ve dolu nedeniyle 300 dekar alanın zarar gördüğü belirlendi.


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