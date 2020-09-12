Bilecik'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ters yönde seyreden otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Hürriyet Caddesi'nde ters istikamette ilerleyen Metin Z. idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali A. yönetimindeki 16 RP 300 plakalı otomobil, Koray A. kontrolündeki 16 ADV 853 plakalı otomobil ve Zafer D'nin kullandığı 05 DV 955 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Metin Z, ambulansla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, otomobilin diğer otomobillere çarpması, yakınlardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.