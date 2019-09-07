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Bilecikspor’dan imza şovu

Bilecikspor, 2019-2020 futbol sezonu öncesi 3’ü eski, 22 futbolcuyu renklerine bağlayarak adeta imza şovu yaptı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:03
Bilecikspor’dan imza şovu

Bilecikspor, 2019-2020 futbol sezonu öncesi 3’ü eski, 22 futbolcuyu renklerine bağlayarak adeta imza şovu yaptı.


Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden uzun zaman sonra yeni yönetim ile kente heyecan katan Bilecikspor’un sosyal tesislerinde düzenlenen imza törenine Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı. Bu sezon iyi bir hava yakaladıklarını anlatan Bilecikspor Başkanı Avcı, "Bugün burada hem A takım hem de altyapı hocalarımız ile imzaları attık. Bununyanı sıra geçen sene Bilecikspor forması giyen 3’ü eski 19’u yeni futbolcu kardeşlerimiz kendirini kırmızı beyazlı formaya bağlayan imzaları attık. Yeni sezon öncesi şampiyonluk parolası ile çıktığımız bu yolda, yönetimdeki arkadaşlarımız ve ben futbolcuları büyük bir özenle seçtik. Sezon başlayana kadar bir kaç takviyem daha yapabiliriz. Atılan tüm imzalar Bilecikspor camiasına hayırlı olsun. Taraftarımızın büyük bir özlem duyduğu BAL’a bu sene yükseleceğiz" dedi


22 futbolcu renklerine bağladılar


Geçen yıl Bilecikspor forması giyen Serkan Kol, Selami Demir, Ahmet Selçuk’un yanı sıra, Balıkesir Gönenspor’dan Zafer Aksoy,Erdem Kamber, Kütahya Yeşilalayspor’dan Ahmet Tayfun Yalçın, Adem Can Başaraner, Kütahya İl Özel İdaresispor’dan Talha Kara, Kütahya Moymulspor’dan Zeyd Arif Dağdelen, Ümit Demir, Kütahya Genç Selçukspor’dan Ali Sözen, Muğlaspor’dan Alper Yavaşça, Afjet Afyonspor U21 takımından Ahmet Gurfan Akdoğan, Mustafa Tuna Kumru, Furkan Çakır,Kilimli Belediyespor’dan Mahsun Özdemir, 1299 Bilecik Kulübünden Enes Tel, Barış İleli, Furkan Turğu, Vitraspor’dan Kağan Kurnaz, Bursa Vatanspor’dan Şaban Aslan ve Şeyh Edebali Üniversitesinden Yasin Gümüş kendilerini Bilecikspor renklerine bağlayan sözleşmelerini imzaladı.


Geçen yıl ilk yarının sonunda istifa etmişti


A takım hocalığına geçen yıl 2018-2019 futbol sezonunun başında takım emanet edilen sezonun devre arasında istifa eden Ahmet Uzun bu sezon tekrar Bilecikspor’un balına getirildi.Uzun’un yardımcılığını ise; Mehmet Fatih Ayhan yapacak.


Alt yapı emin ellerde


Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve yönetim kurulu üyeleri bu yıl altyapıya büyük önem verdiler. Bunun için 1308 Osmaneli Belediyespor’da büyük başarılara imza atan Sedat Memiş Alt Yapı Koordinatörü görevine getirildi. Kaleci Antrenörlüğüne Eşref Taş, Alt Yapı Antrenörlüğüne ise; Ergün Başar,Ozan Çağrı Gül,Batuhan Polat getirildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:03
  1. doğa

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