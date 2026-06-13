En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!

Daha önce bir kez karşılaştılar Brezilya ve Fas, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı. Fransa 1998'deki A Grubu maçında Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmiş ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak.