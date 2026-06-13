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En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!
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AA Giriş Tarihi:

En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!

Brezilya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 24 yıllık şampiyonluk hasretini ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda sona erdirmeye çalışacak. Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fas ile ABD'de karşı karşıya gelecek. Brezilya, C Grubu'nda Fas'ın yanı sıra İskoçya ve Haiti ile mücadele edecek.

#1
Foto - En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!

24 yıllık kupa hasreti Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

#2
Foto - En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!

Tüm Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan tek takım ünvanına sahip "Sambacılar", daha önce 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Dünya Kupası tarihinde 114 maça çıkan Brezilya, bu karşılaşmalarda 73 galibiyet, 19 mağlubiyet yaşadı.

#3
Foto - En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, FIFA dünya sıralamasında 6. basamakta bulunuyor.

#4
Foto - En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!

Daha önce bir kez karşılaştılar Brezilya ve Fas, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı. Fransa 1998'deki A Grubu maçında Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmiş ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak.

#5
Foto - En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!

Brezilya'da öne çıkan oyuncular Teknik direktör Carlo Ancelotti, Neymar'ı 26 kişilik kadroya davet ederken Fenerbahçeli kaleci Ederson da kadroda yer aldı.

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