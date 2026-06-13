En son Türkiye’yi geçip şampiyon olmuşlardı! Sambacılar hasreti dindirme peşinde!
Brezilya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 24 yıllık şampiyonluk hasretini ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda sona erdirmeye çalışacak. Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fas ile ABD'de karşı karşıya gelecek. Brezilya, C Grubu'nda Fas'ın yanı sıra İskoçya ve Haiti ile mücadele edecek.