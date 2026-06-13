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#1
Foto - ABD'de yapay zeka davası!

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de bir grup eyalet başsavcısı, OpenAI'ın uygulamalarına yönelik inceleme başlattı.

#2
Foto - ABD'de yapay zeka davası!

New York Başsavcılığı tarafından OpenAI'a gönderilen celpte, şirketten kullanıcı güvenliği, reklam faaliyetleri, kullanıcı etkileşimi, tüketici verilerinin işlenmesi, çocuklar ve yaşlılara yönelik uygulamalar ile yapay zeka modellerine ilişkin belge ve bilgi talep edildi.

#3
Foto - ABD'de yapay zeka davası!

Konuya ilişkin WSJ'ye açıklamada bulunan bir OpenAI sözcüsü, eyalet başsavcılarının dile getirdiği endişeleri ciddiye aldıklarını ve soruşturma kapsamında yetkililerle işbirliği yapacaklarını belirtti.

#4
Foto - ABD'de yapay zeka davası!

Florida eyaleti, haziran başında OpenAI ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a dava açan ilk eyalet olmuştu.

#5
Foto - ABD'de yapay zeka davası!

Dava dilekçesinde, OpenAI'ın kullanıcılar için risk oluşturabilecek bir ürünü bilerek kullanıma sunduğu ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilmişti.

#6
Foto - ABD'de yapay zeka davası!

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