Bilecikspor’dan Başkan Şahin’e ziyaret

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti.

Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele Bilecikspor çiçeği burnunda başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti. Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kulüp Başkanı Avcı ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. Yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen Başkan Şahin, Bilecikspor’un hak ettiği yere ulaşmasında üzerinde düşen görevi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kulüp Başkanı Avcı ise, Belediye Başkanı Şahin’e katkıları ve güzel temennileri dolayısıyla teşekkür ederek, üzerinde Semih Şahin yazan 11 numaralı Bilecikspor forması hediye etti.