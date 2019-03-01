Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı’na 30 gün hak mahrumiyeti cezası Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı.

Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı.

Bilecik 1. Amatör Lig’in 20. haftasında Pazaryerispor ile Bilecikspor arasında oynanan müsabakasının devre arası maç sonunda yaşanan olaylar sonrası Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı hakem ve gözlemci raporlarına göre disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin kurulu Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı’nı 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı. Subaşı bu hafta takımın oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor ve bundan sonrası 3 maçta takımını seyredemeyecek.

Öte yandan aynı maçta kırmızı kart gören Bileciksporlu oyuncu Ahmet Selçuk’a ise 1 maç ceza verildi.

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