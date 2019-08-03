Bilecikli genç haltercilerden büyük başarı Bilecikli genç halterciler Bahadır Erdal ve Utku Açıkgöz, düzenlenen yarışmalarda büyük bir başarıya imza attı.

Bilecikli genç halterciler Bahadır Erdal ve Utku Açıkgöz, düzenlenen yarışmalarda büyük bir başarıya imza attı.

ASKİ Spor Kulübü adına yarışan Bilecikli genç halterci Bahadır Erdal, Nevşehir’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında 67 kilo kategorisindekoparmada 108 kilogram, silkmede 133 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Bu başarısının arkasında başta ailesini olduğunu İHA muhabirine anlatan Bahadır Erdal, "Bu başarıda emeği geçen hocam Bilecik Halter Antrenörü Caner Özteke’ye, ASKİ Spor Kulübünün değeli yöneticilerine ve birbirinden kıymetli hocalarıma teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan aynı yarışmaya katılan Bilecik Belediyesi Halter Kulübü sporcusu Utku Açıkgöz deşampiyonada 73 kilogramda Türkiye ikinci oldu.

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