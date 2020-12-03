Bilecikli esnaf 1959 model traktörüne gözü gibi bakıyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Eskişehir'de kuru yemişçilik yapan İsmail Çankaya, hafta sonları geldiği memleketi Bilecik'in İnhisar ilçesinde kullandığı 61 yaşındaki traktörüne gözü gibi bakıyor.

Tarım belgeselleri izlerken nostaljik traktörlere merak saran 45 yaşındaki Çankaya, Amerikan menşeli 1959 model traktörünü 10 yıl önce Eskişehir'den 2 bin liraya satın aldı.

Çankaya, İnhisar'a 16 kilometre uzaklıktaki Akköy köyünde bulunan sarı renkli, motorundan yüksek ses çıkaran, orijinalliğini korumaya çalıştığı traktörüne binmek ve bakımı yapmak için hafta sonlarını iple çekiyor.

Yıllardır Eskişehir'de yaşayan Çankaya, AA muhabirine, merakından dolayı pek çok tarım ve traktör fuarını gezdiğini söyledi.

En büyük hobisinin traktörler olduğunu belirten Çankaya, "Eski model olacak tabii ki. Onlara bakım yapıp kullanmak hoşuma gidiyor." dedi.

Çankaya, uzun yıllar Konya Ovası'nda kullanılan traktörünü Eskişehir'de gezerken bir bahçede görüp satın aldığı bilgisini verdi.

Traktörünün taliplisinin çok olduğunu vurgulayan Çankaya, "Arkadaşlarım ısrarla 'Traktörü bana ver, fabrikanın önüne koyayım.' teklifinde bulundu ama benim için değerli olduğu için vermedim. Aileden biri artık. Çünkü çok seviyorum. Traktör hobisi çok farklı. Çalışması çok ilginç, bambaşka bir sesi var. Rengi sarı, abartılı bir egzoz koydum. Sesi duyan herkes 'İsmail köye gelmiş.' diyor. Köyde sesini bilmeyen yok." diye konuştu.

İsmail Çankaya, ağır bir şanzımanı bulunan traktörü güvenle sürebildiğini, aracın bütün parçalarını söküp takabildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"En büyük zevklerimden biri, tüm bakımlarını yapabiliyor olmam. Bunun her arızasını yapabilecek ilgim var. Hafta sonu köye geldiğimde Eskişehir'deki arkadaşlarım bana soruyor, 'Köyde nasıl vakit geçiriyorsun?' diye. İnanın bana zaman yetmiyor. Eve yemeğe çıkmıyorum, bununla uğraşmak kafamı dağıtıyor. Esnaflık yaptığım için kendimi ayrı bir meslek sahibi hissediyorum. Bunun yeri farklı. Her geldiğimde köyde tur atıyorum, arazi işlerinde kullanmıyorum sadece geziyorum. 1977 ve 2012 model iki traktörüm daha var. Üç oğlum var, üçüyle traktörlere binip gezmeye çıkıyoruz."

Baba Ali Çankaya da çiftçilik yapmasına rağmen oğlu gibi merakının bulunmadığını, 1959 model traktörü sadece bir kez kullandığını belirtti.

İsmail Çankaya'nın oğlu Ufuk Çankaya da babasının traktör satın almasına ilk başta tepki gösterdiklerini söyleyerek, "Sonradan sayıları artınca biz de traktör kullanmaktan zevk almaya başladık. Hafta sonlarını iple çekiyoruz. Köye geldiğimizde traktörlere binip tur atıyoruz. Bunun ayrı bir zevki var. Özel sektörde kamyonet kullanıyorum ama traktörün ayrı bir yeri olduğunu gördüm." dedi.