  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bilecikli çiftçiler 25 gündür "domuz nöbetinde"
Aktüel

Bilecikli çiftçiler 25 gündür "domuz nöbetinde"

Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyü sakinleri, ayçiçeği, mısır ve nohut tarlalarına zarar veren domuzlara engel olamıyor - Muhtar Mustafa Şen: - "Bir akşam düğüne gitmek için tarlayı birkaç saat boş bıraktık, o sürede 1,5 dönümlük nohudu komple yemişler, hiçbir şey bırakmamışlar"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:33:54 -
Bilecikli çiftçiler 25 gündür "domuz nöbetinde"

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyü sakinleri, yaban domuzlarının ayçiçeği, mısır ve nohut tarlalarına zarar vermesi nedeniyle zor günler yaşıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki köyde, vatandaşlar, tarlalarına zarar veren domuzlara karşı sırayla yatsı namazından sabahın erken saatlerine kadar nöbet tutuyor.

Sürü gördüklerinde ellerindeki av tüfekleriyle havaya ateş açan köylüler, domuzları korkutup kaçırmaya çalışıyor.

Köy muhtarı 75 yaşındaki Mustafa Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençler göç ettiği için köy nüfusunun yaşlılardan oluştuğunu söyledi.

Arazilerde 25 gündür nöbet tuttuklarını belirten Şen, "Bir akşam düğüne gitmek için tarlayı birkaç saat boş bıraktık, o sürede 1,5 dönümlük nohudu komple yemişler. Hiçbir şey bırakmamışlar. Yapacak da bir şey yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Köy olarak bize uyku yok. Bütün gece köylü arazide ayçiçeği, mısır ve nohut başında, saat 05.00'e kadar bekliyoruz." diye konuştu.

Köylülerden Hüseyin Erol ise çok zor durumda olduklarını ifade etti.

Erol, "Yasak olduğu için av da yapamıyoruz. Ekonomiye de büyük oranda zarar veriyor. İnsanlar ailelerinden ayrı kalıyor. Hanımlar evde." dedi.

- "Her akşam aynı, bıktık artık"

Mehmet Kaya (88) ise çiftçilerin domuzlar nedeniyle büyük zarara uğradığını dile getirdi.

Tarlasına ay çiçeği ektiğini belirten Tahir Kulak, "Ürünlerin içine giriyorlar, çıkaramıyoruz. Her akşam aynı, bıktık artık. Çok büyük zararımız var. Yatak yorganı da getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Ünlü, uykusu gelip sabaha karşı iki saatliğine evine gittiğinde 2 dönüm ekininin zarara uğradığını gördüğünü anlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyası Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı itiraf etti. ..
Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan..
O ülkede Rusya'yı şoke eden saldırı! Rus tümgeneral öldürüldü
Dünya

O ülkede Rusya'yı şoke eden saldırı! Rus tümgeneral öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye'de gerçekleşen patlamada, 1 Rus tümgeneralin öldüğü, 3 Rus askerin ise yaralandığı bil..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı