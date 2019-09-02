Bilecik'in protokol üyeleri kaya tırmanışı yaptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Vali Bilal Şentürk ve Tuğgeneral Murat Bulut, sarp kayalıkların yer aldığı Gölpazarı ilçesi Alaçam mevkisindeki zorlu parkurda kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Vali Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer, BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek ve beraberindekilerle Söğütçük köyünde kısa doğa yürüyüşü yaptı.

Heyet daha sonra Alaçam mevkisinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doğa Sporları ve Dağcılık Dalı Öğretim Görevlisi Doğan Palut tarafından kurulan bungalovlar ve kamping alanını ziyaret ederek kamptakilerle bir süre sohbet etti.

Burada Palut ve profesyonel ekipten kaya tırmanışını uygulamalı olarak izleyen Şentürk, Tuğgeneral Bulut ve Kaymakam Güneş, yaklaşık 30 metrelik kayalık alana tırmanış gerçekleştirdi.

Şentürk, zorlu tırmanışın ardından yaptığı açıklamada, Bilecik'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bir kent olduğunun altını çizdi. Bilecik'in güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Söğütcük köyü sınırlarında yer alan ve Marmara Üniversitesinden Doğan Palut ile ekibinin rehberliğinde belirlenen yaklaşık 200 tırmanış rotasının bulunduğu hattayız. Biz de ilk amatör denememizi yapmış olduk. Amatörce yaptık. Demek ki herkes yapabilir. Onu da göstermiş olduk. Buralar zaman içinde daha da yaygın kullanılacaktır. Gerekli güvenlik önlemleri alındığında aslında kaya tırmanışının ne kadar kolay bir spor olduğunu görmüş olduk. Bölgede kaya tırmanışı yapılmasını tavsiye ediyoruz. İstanbul'a 2,5, Ankara'ya 3 saat mesafedeyiz. 30 milyonluk nüfusu buraya davet ediyoruz."

Daha sonra Şentürk, Yenipazar ilçesinde Kaymakam Yavuz Kartal, Belediye Başkanı İlhan Özden ve beraberindekilerle Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün katkılarıyla ceviz ve aronya bitkisi dikilecek fizibilite sahasında incelemede bulundu.

Şentürk, Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nı gören zirvenin turizme dönük olarak değerlendirilmesi amacıyla kanyonun giriş ve zirvesinde değerlendirmeler de yaptı.

