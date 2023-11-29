Bilecik’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2023 Ekim ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,8 azalarak 10 milyon 339 bin dolar, ithalat yüzde 99,9 artarak 2023 Ekim ayında 12 milyon 920 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 0,6 arttı.
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