  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bilecik’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı
Ekonomi

Bilecik’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 10:53:00 -
Bilecik’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2023 Ekim ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,8 azalarak 10 milyon 339 bin dolar, ithalat yüzde 99,9 artarak 2023 Ekim ayında 12 milyon 920 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 0,6 arttı.

Bilecik'teki tarihi "Kızlar Kalesi"ni duyan yüzbinler akın ediyor! Ünlü peribacalarına benzer görüyor! İşte güncel bilgiler
Bilecik'teki tarihi "Kızlar Kalesi"ni duyan yüzbinler akın ediyor! Ünlü peribacalarına benzer görüyor! İşte güncel bilgiler

Kültür - Sanat

Bilecik'teki tarihi "Kızlar Kalesi"ni duyan yüzbinler akın ediyor! Ünlü peribacalarına benzer görüyor! İşte güncel bilgiler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilecik'te görüldü! İnsanı anında öldürüyor, gördüğünüz an hemen kaçın
Bilecik'te görüldü! İnsanı anında öldürüyor, gördüğünüz an hemen kaçın

Yaşam

Bilecik'te görüldü! İnsanı anında öldürüyor, gördüğünüz an hemen kaçın

Bilecik’ten dünyaya duyurdu! O uyarı: 2030 - 2045 yılları arasında maalesef korkunç bir şey olacak!
Bilecik’ten dünyaya duyurdu! O uyarı: 2030 - 2045 yılları arasında maalesef korkunç bir şey olacak!

Sağlık

Bilecik’ten dünyaya duyurdu! O uyarı: 2030 - 2045 yılları arasında maalesef korkunç bir şey olacak!

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Yerel

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23