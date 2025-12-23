  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Bilecik Valisi Sözer'den POMEM’e anlamlı ziyaret
Aktüel

Bilecik Valisi Sözer'den POMEM’e anlamlı ziyaret

Yeniakit Publisher
Hasan Özaslan Giriş Tarihi:
Bilecik Valisi Sözer'den POMEM’e anlamlı ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, iade-i ziyaretler kapsamında Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Harun Çil’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret süresince merkezdeki eğitim çalışmaları ve operasyonel faaliyetler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Sözer, kurumda görev yapan personelle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Programın ilerleyen saatlerinde geleceğin emniyet mensupları olan polis adaylarıyla öğle yemeğinde buluşan Vali Sözer, gençlerle samimi bir ortamda sohbet etti. Mesleki etik, eğitim süreçleri ve görev sorumluluğu gibi konularda adaylarla fikir alışverişinde bulunan Sözer, polis adaylarına hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle yürüttükleri bu kutsal yolculukta her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim."

Vali Sözer, adaylara meslek hayatlarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23