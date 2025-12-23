Bilecik Valisi Sözer'den POMEM’e anlamlı ziyaret

Ziyaret süresince merkezdeki eğitim çalışmaları ve operasyonel faaliyetler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Sözer, kurumda görev yapan personelle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Programın ilerleyen saatlerinde geleceğin emniyet mensupları olan polis adaylarıyla öğle yemeğinde buluşan Vali Sözer, gençlerle samimi bir ortamda sohbet etti. Mesleki etik, eğitim süreçleri ve görev sorumluluğu gibi konularda adaylarla fikir alışverişinde bulunan Sözer, polis adaylarına hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle yürüttükleri bu kutsal yolculukta her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim."

Vali Sözer, adaylara meslek hayatlarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.