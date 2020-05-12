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Aktüel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine anlamlı ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:07:04 -
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine anlamlı ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İrfan Dönmez, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 38’inci DYO Sanat Ödülleri yarışmasından ödülle döndü.


Dr. Öğr. Üyesi İrfan Dönmez, bu yıl 38’inci ’Denge ve Değişim’ temasıyla düzenlenen DYO Sanat Ödülleri yarışmasına pentür dalında “Bu ‘ben’im” isimli çalışmasıyla katıldı. 944 sanatçı arasında ödüle layık görülen 3 isimden biri oldu.Sonucun açıklanmasının ardından Dönmez’le bir araya gelen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, elde edilen başarının kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi. Dönmez’i tebrik eden Rektör Beydemir, başarılı çalışmalarının devamını diledi ve kendisine üniversitenin anı tabağını hediye etti.

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