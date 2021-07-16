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Kültür - Sanat Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi ve Konferansı”
Kültür - Sanat

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi ve Konferansı”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi ve Konferansı" düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:39:00 -
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi ve Konferansı”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, protokol üyeleri ile idari ve akademik personelin katıldığı etkinlikte, konferans öncesinde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşananları anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, tarihi sürecin analiz edildiğinde milletin, dışarıdan gelecek her türlü tehdidi el birliğiyle bertaraf ettiğinin türlü örneklerine rastlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi içimizden ülkemiz vatandaşının duyduğu güveni istismar ederek devşirilmiş insanlara karşılık olarak bize düşen, bilinçli olmaktır. Millet olarak var olmamız için aynı gemide olduğumuzu, azami müştereklerimizin olduğunu unutmadan el birliğiyle bu vatanı, bu milleti daha iyi noktaya taşımak için çok çalışmalıyız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ederek, geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı yıllar diliyorum."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul da başta 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazileri olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnet, şükran ve duayla yad ederek, "15 Temmuz hain darbe girişimi, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla büyük dersler çıkarmamız gereken tarihi bir vaka olarak karşımızda durmaktadır." ifadesini kullandı.

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