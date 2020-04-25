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Aktüel

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oda üyelerine maske ve dezenfektan dağıttı.

2020-04-25 12:10:13 -
Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oda üyelerine maske ve dezenfektan dağıttı.


Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, bizzat kent merkezinde odaya kayıtlı esnafları bire bir gezerek imza karşılığında maske ve dezenfektan dağıttı. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Gölcan, "Bizlerde Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak bugün odamıza üye esnafımızı ziyaret ettik. Onların sorunları dinleyerek, devletimizin kendileri için vermiş olduğu düşük faizli krediler hakkında bilgi verdik. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

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