Bildiklerinizin hepsini unutun! İşte CHP ve Nagehan Alçı gerçeği
Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında son günlerde özellikle CHP yandaşı isimler tarafından tartışma konusu olan Nagehan Alçı ile ilgili gerçekler gözler önüne serildi.
Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde yanında poz veren ve CHP yandaşların tarafından büyük tepki toplayan Nagehan Alçı konusu masaya yatırıldı.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu CHP ve Nagehan Alçı ile gerçeği programda açıkladı.