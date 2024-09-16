Bildiklerini okuyorlar: Tam 327 milyon TL'lik ceza

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve sektörel denetim kapsamında uygulanan para cezalarıyla ilgili son tabloyu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre fahiş fiyat denetimlerinde 2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2023 yılında 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135,1 milyon TL idari cezası kesilmişti.

OTOMOTİVDE 75 MİLYON TL'LİK CEZA

Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firma denetlendi, aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75 milyon TL idari para uygulandı.

Emlak sektörüne yönelik denetimler kapsamında 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30,1 milyon TL ceza kesildi.

Kuyumculuk sektöründe 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30 milyon ceza kesildi.