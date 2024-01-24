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Avrupa Bild’den yeni algı operasyonu
Avrupa

Bild’den yeni algı operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-01-24 08:19:00 -
Bild’den yeni algı operasyonu

Almanya'da koalisyon hükümetinin yeni vatandaşlık yasasına karşı olan Bild gazetesi, yeni bir algı operasyonu başlattı.

Çifte vatandaşlığa imkân tanıyan yasanın mecliste kabul edilmesi üzerine, "Şimdi 1.5 milyon Türk, Alman mı olacak?" başlığıyla halkı vatandaşlık yasasına karşı kışkırtmayı amaçlayan gazete, benzer bir oyunu tam 25 yıl önce de sergilemişti. 1998 yılında yapılan genel seçimlerden sonra da çifte vatandaşlık gündeme gelmişti. O dönemde de Bild benzer bir başlığı kullanarak, "900 bin Türk yakında Alman mı olacak?" sorusuyla, Almanların yasaya tepki göstermesine neden olmuştu. Bild'in kışkırtmasıyla siyasi hava bir anda değişmiş, üç ay gibi kısa süre içinde yasa nedeniyle partiler halk desteğini yitirmişti.

 

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