0553 313 94 23

Bilardo il şampiyonu Salih Tekkeli

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
Bilardo il şampiyonu Salih Tekkeli

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda 8 gün süren ve 70 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında finaller nefes kesti. Finaller sonunda Salih Tekkeli birinci olarak Düzce’nin bilardodaki ilk ismi oldu. 70 sporcu birinci turdan başlayarak elemelere katıldı. Yarı final ile birlikte final şekillenirken müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarı Final müsabakalarında Bora Yayalar-Hakan İpek, Kazım Canbul-Salih Tekkeli finale çıkmak için yarıştı.


Yarı Final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Salih Tekkeli ve Hakan İpek finale isimlerini yazdırdılar.Onlarca bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Salih Tekkeli, 40-40 sona eren mücadelede penaltılar sonunda 3-2’lık skorla üstünlük sağladı ve şampiyon oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    1. Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    2. ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi'..
    3. Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne..
    4. Evinin bahçesinde mezar yaptığı..
    5. Tansiyona dikkat
    6. Van Valisi Bilmez’in ilçe ziyaretleri..
    7. Bu drama ses verin
    8. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
    9. AK Parti İl Başkanlığı’nda geniş..
    10. Vali Yerlikaya: “Okula başlayan 350..
    11. "İran petrolünü satabilirse ABD ile..
    12. Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı
    13. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    14. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    15. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    16. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    17. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    18. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    19. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    20. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    21. Ağrısız şişlik lenfoma belirtisi..
    22. KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
    23. İşten çıkartılan belediye işçisi,..
    24. Husiler: Aramco'yu her an yeniden..
    25. Ekonomik krizlerde önce sigortadan..
    26. Kırık sandalye olayında Abdullah Gül..
    27. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları..
    28. Trabzonspor’da Ekuban 2 ay sonra..
    29. Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara..
    30. Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda