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Gündem Bilanço artıyor katliam normalleşiyor! 24 bin 285 Filistinli İsrail'in bombalarıyla vahşice öldürüldü
Gündem

Bilanço artıyor katliam normalleşiyor! 24 bin 285 Filistinli İsrail'in bombalarıyla vahşice öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-16 13:44:00 - 2024-01-16 13:54:37
Bilanço artıyor katliam normalleşiyor! 24 bin 285 Filistinli İsrail'in bombalarıyla vahşice öldürüldü

Katil İsrail’in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 285’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 102. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 158 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Can kaybı 24 bin 285’e yükseldi

Çok sayıda yaralının hâlâ enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 285’e, yaralı sayısının ise 61 bin 154’e yükseldiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yoğun bir şekilde yürütülen askeri operasyonda sona yaklaştıklarını söyledi.

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